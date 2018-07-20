Наличный курс доллара в продаже не изменился

Курс евро вырос на 1 копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июля 2018 года, в 11:40 курс доллара в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки - до 26,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июля курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,04 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,55 - 26,41 (25,60 - 26,40 - 19 июля), продажи 26,40 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 19 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2998 (26,2777 - 19 июля), продажи - 26,5094 (26,5049 - 19 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,78 - 19 июля), продажи - 30,75 - 31,75 (30,75 - 31,80 - 19 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,5130 (30,4598 - 19 июля), продажи - 31,0448 (30,9929 - 19 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,110 (2,800 - 4,130 - 19 июля), продажи - 4,100 - 5,000 (4,110 - 5,000 - 19 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,815 (3,813 - 19 июля), продажи 4,237 (4,242 - 19 июля) за 10 рублей.