Наличный курс доллара в продаже еще немного повысился

Курс евро вырос на 12 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже повысился на 16 копеек - до 26,50 гривен, в покупке курс доллара вырос на 11 копеек - до 26,27 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июля курс евро в продаже вырос на 12 копеек - до 30,99 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60 - 26,40 (25,40 - 26,27 - 18 июля), продажи 26,40 - 26,90 (26,27 - 26,80 - 18 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2777 (26,1646 - 18 июля), продажи - 26,5049 (26,3390 - 18 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,78 (29,89 - 30,71 - 18 июля), продажи - 30,75 - 31,80 (30,60 - 31,30 - 18 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4598 (30,4168 - 18 июля), продажи - 30,9929 (30,8787 - 18 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,130 (2,800 - 4,130 - 18 июля), продажи - 4,110 - 5,000 (4,130 - 5,000 - 18 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,813 (3,835 - 18 июля), продажи 4,242 (4,251 - 18 июля) за 10 рублей.