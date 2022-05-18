Российский удар по Бахмуту: под завалами обнаружили тело женщины и ребенка

В городе Бахмут Донецкой области под завалами дома, по которому Россия 17 мая ударил авиацией, спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка. Прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генрального прокурора Украины.

По данным следствия, 17 мая 2022 года в результате авиаударов вооруженных сил РФ по г. Бахмут один из снарядов попал в многоквартирный дом. Разрушены строительные конструкции на 5 этажах. Двое мужчин и женщина погибли, еще 4 человека, в том числе дети в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

Сейчас поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются. Кроме того, оккупационные войска в очередной раз обстреляли г. Лиман, пгт Ямполь и пгт Дробышево Краматорского района и г. Железное г. Торецкая Бахмутского района.

Четверо местных жителей - трое мужчин и женщина получили осколочные ранения и сейчас находятся в больнице. В результате обстрелов разрушены частные домовладения, повреждены торговые заведения, линии электропередач и газоснабжения, авто, хозяйственные и другие сооружения.