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Наконец-то: Настя Каменских показала "беременных животик" на видео

 

Украинскую певицу заподозрили в беременности

Настя Каменских в Instagram повторила легендарный танец из клипа к нашумевшей песне Elefante. Клип уже собрал более 87 миллионов просмотров в YouTube. Украинская артистка решила порадовать фанатов и пересняла танец, но особенно внимательные поклонники смотрели не на движения певицы, а на округлившийся животик и предположили, что знаменитость – беременна. Видео "беременной" Насти Каменских, повторяющей движения из клипа Elefante, опубликовано на ее странице в Instagram.

Как рассказала сама артистка, видео было приурочено к очередным рекордам клипа Elefante.

"Вибрации Elefante продолжают качать мир! 87 миллионов просмотров на YouTube и более 2 миллионов видео в #TikTok", - подписала опубликованный видеоролик артистка.

Однако поклонников волнует совсем не ее победы. Многие обратили внимание на то, что артистка тщательно пытается скрыть заметно округлившийся животик.

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В комментариях под видео фанаты стали спорить касаемо беременности артистки, однако большинству показалось, что фигура артистки в последнее время существенно изменилась.

  • Только мне показалось, что Настя беременна?)
  • По сториз и фото давно заметила, что она округлилась! Девочку ждут, думаю!
  • Не тільки вам) давно вже здається) будемо раді новині).
  • На этом видео очень видно.
  • Кофту повязала, чтоб скрыть, но только так подчеркнула ).
  • Все будем рады такой новости.

Скриншоты комментариев

На снимках того же дня видно, что Настя Каменских старается скрывать фигуру с помощью ракурсов и одежды.

Напомним, что ранее босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой.

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