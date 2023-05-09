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Наказував вбивати українців. У параді в Хабаровську взяв участь російський полковник Омурбеков

Фото: у параді в Хабаровську взяв участь російський полковник Омурбеков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Хабаровську у параді до 9 травня взяв участь полковник російської армії Азатбек Омурбеков. У 2022 році він командував 64-ю мотострілецькою бригадою, яка воювала у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Пізніше один з військовослужбовців його підрозділу, Данило Фролкін, зізнався, що в одному з окупованих в Україні сіл вбив мирного мешканця. За його словами, Омурбеков бив та принижував солдатів.

"Цьому командуванню намагалися пояснити, що ми більше в наступ не підемо. Омурбеков після цього почав пацанів бити, на кшталт вони слабаки, нецензурною лайкою їх покривав просто. Одному прикладом по обличчю вдарив, другому пістолет приставив до чола, сказав: "Я зараз тебе взагалі застрелю і мені взагалі нічого за це не буде"", - розповідав Фролкін.

Окупант розповів, що під час окупації Омурбеков "просидів у підвалі школи", там знаходився їх штаб. Окрім цього полковник передавав командуванню неправдиву інформацію про вигадані успіхи бригади.

Пізніше ще декілька російських військових розповіли, що Омурбеков наказував убивати "всіх, у кого телефони знайдете". Він також наказував обстріляти кілька машин із цивільними.

В Україні Омурбеков отримав поранення та повернувся у Росію, де йому було надано звання героя Росії "за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку".

Нагадаємо, під час так званого "параду Перемоги" російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна в Україні є катастрофою і її нібито "розпочала не Росія".

Парад відкрив музейний танк Т-34, а авіації взагалі не було в програмі.

Окрім того, в українському МЗС назвали участь ряду країн у параді в Москві аморальним кроком щодо України.

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9 МаяХабаровскВійна Росії проти України