Наказував вбивати українців. У параді в Хабаровську взяв участь російський полковник Омурбеков

Пізніше один з військовослужбовців його підрозділу, Данило Фролкін, зізнався, що в одному з окупованих в Україні сіл вбив мирного мешканця. За його словами, Омурбеков бив та принижував солдатів.

"Цьому командуванню намагалися пояснити, що ми більше в наступ не підемо. Омурбеков після цього почав пацанів бити, на кшталт вони слабаки, нецензурною лайкою їх покривав просто. Одному прикладом по обличчю вдарив, другому пістолет приставив до чола, сказав: "Я зараз тебе взагалі застрелю і мені взагалі нічого за це не буде"", - розповідав Фролкін.

Окупант розповів, що під час окупації Омурбеков "просидів у підвалі школи", там знаходився їх штаб. Окрім цього полковник передавав командуванню неправдиву інформацію про вигадані успіхи бригади.

Пізніше ще декілька російських військових розповіли, що Омурбеков наказував убивати "всіх, у кого телефони знайдете". Він також наказував обстріляти кілька машин із цивільними.

В Україні Омурбеков отримав поранення та повернувся у Росію, де йому було надано звання героя Росії "за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов'язку".