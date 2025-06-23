За наказом Путіна. Малюк розповів, як росіяни намагалися вбити Гордона

"Гордон триггерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які перебувають і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. По Гордону працювали дві мережі, про які ми можемо говорити", - підкреслив Малюк.

Перша мережа

За словами голови СБУ, першу мережу, яка намагалася ліквідувати Гордона, очолював колишній нардеп-регіонал родом із Полтавської області.

Мова про Грушевського Віталія Анатолійовича.

Фото: затримання угруповання, яке готувало замах на Гордона (t.me/SBUkr)

Нардеп за вказівками ФСБ здійснював візуальне спостереження. У нього було кілька помічників, серед яких, зокрема, виявилися журналісти. Вони виконували окремі завдання, а надалі пішли на угоду і дали детальні свідчення українським правоохоронцям.

"Задум який був - це спрацювати саморобним вибуховим пристроєм або організувати ракетно-шахедний удар. Але в разі, коли повністю підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку", - розповів Малюк.

Мережа готувалася до замаху довго. Для спостереження вони використовували, зокрема, відеореєстратори - навпроти офісу припаркували машину з відеореєстратором. Вони стежили, коли Гордон приїжджає і від’їжджає, а також "топталися" біля будинку журналіста.

На той момент СБУ вже стежила за колишнім нардепом, оскільки його підозрювали в організації підриву залізниці в Полтавській області. У підсумку злочинну групу затримали.

Друга мережа

Малюк уточнив, що другою мережею виявилася дагестанська етнонаціональна злочинна спільнота, яка працювала на ФСБ.

Фото: СБУ затримала дагестанських злочинців (t.me/SBUkr)

"Лідеру цієї групи в Росії було створено відповідну легенду. Він там у розшуку перебуває, нібито в поганих стосунках із правоохоронною системою, із ФСБ. Його відправили сюди далеко до повномасштабної війни. Він весь час виконував завдання ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано", - розповів Малюк.

В Україні ватажок банди вступив у стосунки з дочкою колишнього високопоставленого чиновника МВС. При цьому Росія дала йому гроші, щоб він організував службу таксі для прикриття і стеження за об'єктами, обладнавши всі машини відеореєстраторами.

Зловмисник стежив за маршрутами пересування Гордона, місцями його перебування і проживання. Також він підшукував для одного з варіантів ліквідації мотоцикл.

"Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем - то довгою зброєю, тобто автоматом, а потім добити пістолетом", - розповів голова СБУ.

Таку групу вже затримали, злочинці дають свідчення. Її лідер визнав, що готував замах на Гордона за вказівкою Росії. За це йому обіцяли 400 тисяч доларів.

За словами Малюка, Гордона активно дивляться в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Тому він "конкретно триггерить" росіян.

"У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, зокрема цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоб створювати в Україні "диверсійний шум", - звернув увагу голова СБУ.