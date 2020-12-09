Наибольшее количество тестов на COVID-19 в Украине делают в Киеве - более 400 на 100 тыс. населения, - Кличко

Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

"Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины - более 400 тестов на 100 000 населения", - заявил мэр Кличко.

Также, по словам Кличко, в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, остается для приема пациентов больше половины койко-мест.

"В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирус, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 50 процентов", - отметил Виталий Кличко.

Нагадаємо, всього за добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 14 554 особи. Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві, Одеській, Київській, Черкаській та Запорізькій областях.