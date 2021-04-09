Наибольшее количество с начала пандемии: в Киеве за сутки COVID заболели 62 медика

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице за сутки COVID-19 заболели 62 медика. По его словам, это самое большое количество больных медработников с начала пандемии.

Об этом Кличко рассказал в ходе брифинга.

"Заболели, в том числе и 62 медика. Это самое большое количество за сутки медработников от начала пандемии. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов", - сказал глава города.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве уже вакцинировали от коронавируса почти 30 тысяч человек. Власти столицы ведут переговоры о поставке с различными производителями сертифицированных препаратов.

Как писало РБК-Украина, депутаты Киевского городского совета направили обращение к правительству и Минздраву касательно использования 12 ведомственных больниц для приема COVID-больных киевлян. Решение поддержали 102 депутата во время онлайн-заседания.

Отметим, ранее врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель. При условии, что будут соблюдаться все меры карантина.