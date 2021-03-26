Мы находимся в начале третьей волны коронавируса, - глава Еврокомиссии

Она отметила, что Евросоюз на данный момент получил 88 млн доз вакцин от коронавируса, а сделано всего 62 млн инъекций.

"Мы находимся в начале третьей волны (коронавируса - ред.) в Европе. Во многих странах-членах Евросоюза число случаев инфицирования снова растет, в основном из-за варианта B.1.1.7 (британский штамм коронавируса - ред.), который сейчас есть почти в каждой стране ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) созывает на 29 марта специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Эксперты в сфере медицины предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.

Напомним, американский миллиардер, филантроп и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал ошибки мировых лидеров в борьбе с пандемией коронавируса, которые привели к всплеску COVID-19 и стали причиной локдаунов.