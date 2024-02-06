Нахабний дебютант хокейного чемпіонату України отримав технічну поразку: що трапилося

Злощасний матч відбувся 3 лютого в київському Палаці спорту. Зустріч була перервана на 51-й хвилині за рахунку 2:2, оскільки хокеїсти "Кепіталз" пішли з майданчика через незгоду зі суддівством.

Столична команда вирішила влаштувати протест після низки рішень рефері, зокрема і головного судді Андрія Кічі. Тренерський штаб "Кепіталз" не погодився з вилученнями до кінця поєдинку оборонця Павла Тарана та нападника Сергія Черненка. Перший отримав бан наприкінці стартового періоду, а другий – у фінальній 20-хвилинці.

КДК федерації вивчив усі матеріали справи та виніс суворий вирок. Обидва хулігани "Кепіталз" отримали додаткову дискваліфікацію, клуб покараний технічною поразкою, керівництво зобов'язане виплатити штраф. Окрім того, повторення демаршу автоматично призведе до виключення команди з чемпіонату.

Список покарань "Київ Кепіталз" від КДК ФХУ: