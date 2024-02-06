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Нахабний дебютант хокейного чемпіонату України отримав технічну поразку: що трапилося

Фото: Павло Таран поплатився за грубу гру та надмірні емоції (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення щодо скандального поєдинку регулярної першості між "Київ Кепіталз" і херсонським "Дніпром". У третьому періоді столична команда самочинно покинула лід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook ФХУ.

Злощасний матч відбувся 3 лютого в київському Палаці спорту. Зустріч була перервана на 51-й хвилині за рахунку 2:2, оскільки хокеїсти "Кепіталз" пішли з майданчика через незгоду зі суддівством.

Столична команда вирішила влаштувати протест після низки рішень рефері, зокрема і головного судді Андрія Кічі. Тренерський штаб "Кепіталз" не погодився з вилученнями до кінця поєдинку оборонця Павла Тарана та нападника Сергія Черненка. Перший отримав бан наприкінці стартового періоду, а другий – у фінальній 20-хвилинці.

КДК федерації вивчив усі матеріали справи та виніс суворий вирок. Обидва хулігани "Кепіталз" отримали додаткову дискваліфікацію, клуб покараний технічною поразкою, керівництво зобов'язане виплатити штраф. Окрім того, повторення демаршу автоматично призведе до виключення команди з чемпіонату.

Список покарань "Київ Кепіталз" від КДК ФХУ:

  • зарахувати клубу "Київ Кепіталз" технічну поразку;
  • дискваліфікувати хокеїста "Кепіталз" Павла Тарана на три матчі з додатковою дискваліфікацією на один матч з правом внесення компенсації;
  • дискваліфікувати хокеїста "Кепіталз" Сергія Черненка на два матчі з додатковою дискваліфікацією на один матч з правом внесення компенсації;
  • оштрафувати клуб "Київ Кепіталз" на 40 тисяч гривень: на 10000 – за неналежне розміщення рекламних матеріалів; на 30000 – за неспортивну поведінку гравців і тренерів;
  • попередити клуб "Київ» Кепіталз", що в разі повторної відмови від проведення матчу команда автоматично виключається з числа учасників чемпіонату.

 

 

 

До слова, раніше хокейна збірна України оголосила заявку на прекваліфікацію до Олімпіади-2026.

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