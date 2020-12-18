ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нагорном Карабахе погиб российский военный

Автор: РБК-Украина

В Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военный погиб при транспортировке в госпиталь.

Самые читаемые новости

Отметим, согласно трехсторонним соглашениям, перемирие в Нагорном Карабахе после военной кампании осени текущего года обеспечивают около 2 тысяч российских миротворцев.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные якобы окружили российских миротворцев в районе Гадрута.

Минобороны России официально опровергло заявление армянского премьера.

Кроме того, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНагорный Карабах