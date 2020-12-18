В Нагорном Карабахе погиб российский военный

В Нагорном Карабахе погиб офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Инцидент произошел в районе населенного пункта Шуша.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военный погиб при транспортировке в госпиталь.

Отметим, согласно трехсторонним соглашениям, перемирие в Нагорном Карабахе после военной кампании осени текущего года обеспечивают около 2 тысяч российских миротворцев.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные якобы окружили российских миротворцев в районе Гадрута.

Минобороны России официально опровергло заявление армянского премьера.

Кроме того, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.