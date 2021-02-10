UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 20%

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Популярные новости
Минфин призывает Раду поддержать законопроекты, необходимые для траншей МВФ и ЕС 26 февраля 2019
НБУ снизил официальный курс евро 14 декабря 2020
Межбанк открылся небольшим снижением курса доллара 08 октября 2020
В Нацбанке рассказали об уровне международных резервов 14 декабря 2017
Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю 20 декабря 2020
Курс доллара вырос на открытии межбанка 21 марта 2019
Кабмин сменил главу Министерства энергетики 20 ноября 2020
Курс доллара в 2021 году: по какому прогнозу рассчитан госбюджет 01 января 2021
Курс доллара на межбанке 28 августа повысился до 28,03 гривен/доллар 28 августа 2018
Курс доллара на межбанке вырос до 28,12 грн/доллар 09 октября 2018



Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нафтогаз УкраиныЦена на газгаз
Читайте также
Почти 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь задним числом
Цена импортного газа превысила 250 долларов
Прогноз погоды