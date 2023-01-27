Нафта дорожчає на тлі даних щодо COVID-19 в Китаї

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,34% до 87,77 доларів за барель, тоді як нафта WTI зросла на 0,42 до 81,35 доларів за барель. Обидва зразки зросли більш ніж на 1% у четвер.

"У нафти можуть виникнути проблеми з будь-якими суттєвими рухами до кінця тижня, оскільки багато трейдерів чекатимуть, щоб побачити, що станеться з двома великими подіями наступного тижня: віртуальною нарадою ОПЕК+ з видобутку та рішенням ФРС", - сказав Едвард Мойя , старший ринковий аналітик OANDA .

Зростання цін на американську нафту було обмежене зростанням запасів на 4,2 млн барелів у Кушингу, центрі ціноутворення нафтових ф'ючерсів на NYMEX.

Тим не менш, нафтові ринки були підтримані широким оптимізмом у перший день роботи китайських фондових ринків після свят, оскільки поновлення роботи в Китаї, як і раніше, відіграє важливу роль у підвищенні перспектив попиту, сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Число випадків COVID-19 у Китаї знизилося на 72% порівняно з піковим значенням на початку цього місяця, тоді як щоденна смертність серед пацієнтів із COVID-19 у лікарнях знизилася на 79% порівняно з піковим значенням, що вказує на нормалізацію китайської економіки та підвищує очікування відновлення попиту на нафту.

"Короткостроковий фактор зростання полягає в тому, що недавній збій на нафтопереробних заводах у США сприяв зростанню цін на бензин, хоча запаси сирої нафти в США досягли 16-місячного максимуму", - сказала Тенг.