Наєв: наступ "вагнерівців" з Білорусі був би самогубством, ситуація на кордоні контрольована

"З приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на нашу територію з боку республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою", - заявив Наєв.

Він зауважив, що українські війська продовжують нарощувати оборонні засоби, до того ж, за його словами, у посиленому режимі нині працюють всі служби від розвідки до інженерних військ.

Наєв розповів, що наразі на кордоні з Білорусі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника.

"Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", - наголосив він.

З чого все почалось

Днями конфлікт між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", й почав з Ростова.

Протягом дня Пригожин вів своїх найманців в бік Москви, однак неочікувано зупинився за 200 км від міста.

"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні його прес-служби.

Також стало відомо, що переговори між ним та російським диктатором Путіним вів самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, який нібито й запропонував Пригожину умови від яких той не зміг відмовитись.

Заява колишнього британського генерала

Однак сьогодні колишній голова Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт висловився, що нібито той факт, що Пригожин поїхав у Білорусь, в нього викликає певне занепокоєння.

На його думку, лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з ватажком "вагнерівців" на Київ з Білорусі.

"Якщо Пригожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва, звідки почалася війна", - додав Даннатт.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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