Надя Дорофеева покорила сеть ультрамодным костюмом в стиле милитари

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с фанатами новым стильным образом. Поклонники под публикацией артистки написали массу восторженных комментариев. Некоторые отметили, что очки, использованные для образа, находятся с певицей постоянно. Как считают в комментариях, Дорофеева выбрала, как всегда, очень удачный образ. Об этом они написали в Instagram.

"Отличный денек, правда?" – написала Дорофеева в подписи к снимку.

Надя Дорофеева показала новый модный лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники артистки написали массу комплиментов под ее снимком. Некоторые заметили, что певица в последнее время очень часто носит модель очков, изображенную на крайнем фото:

Откуда эти очки? Уже который раз вижу, офигенные.

Костюмчик из влога с LA.

Каждый день отличный, если ты выкладываешь фотографии.

Откуда очечи? Офигенные.

С твоими сторис и постами он – афигенный.

Костюмчик просто шик.

Знакомый костюмчик.

Если ты выложила фотку, то день сразу отличный.

Надя Дорофеева показала новый модный лук (скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее улыбчивая Дорофеева показала стильный спортивный look в забавной фотосессии.

Ранее Дорофеева показала топ-4 стильных образа на лето. Певица позировала в оверсайз-платьях и оригинальных штанах-юбке.

Кстати, до этого стройная Надя Дорофеева покорила идеальной фигурой в красном купальнике. Певица позировала на белоснежной яхте. Дорофеева подчеркнула, что проходит съемка.