Ненадійний захист. Плавучі загородження росіян біля Кримського мосту змило морем

Кримський міст

Зазначимо, що Кримський міст вже був неодноразово атакований українськими захисниками. Українське командування та розвідка не раз наголошували, що міст є законною ціллю для них.

Росіяни намагаються захистити незаконну будову, оскільки міст є головною логістичною артерією для окупантів на півдні України.

Нещодавно у мережі заявляли, що росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Тому у район Керчі зігнали додаткові системи протиповітряної оборони.

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