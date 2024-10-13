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Ненадійний захист. Плавучі загородження росіян біля Кримського мосту змило морем

Керч, Неділя 13 жовтня 2024 16:03
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Ненадійний захист. Плавучі загородження росіян біля Кримського мосту змило морем Фото: російські загородження біля Кримського мосту змило морем (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни намагалися захистити Кримський міст боновими загородженнями. Їх рознесло течією у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, фрагменти бонових загороджень помітили біля міської набережної Керчі.

Також частину цих плавучих об'єктів течія прибила до берега в центральному районі Керчі.

Фото: російські загородження біля Кримського мосту змило морською течією (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, що влітку 2024 року Росія у намаганні захистити Кримський міст розмістила біля нього баржі. Нові зображення зі супутників свідчать, що біля мосту побільшало барж.

Довідка. Бонове загородження - це фактично великих буїв діаметром від 1,5 метрів, скріплені ланцюгом. Їх встановлюють, щоб створювати перешкоди для морських хвиль або для рухомих об’єктів. Під час Першої та Другої світових воєн такі загородження використовували для фізичного захисту військово-морських баз.

Кримський міст

Зазначимо, що Кримський міст вже був неодноразово атакований українськими захисниками. Українське командування та розвідка не раз наголошували, що міст є законною ціллю для них.

Росіяни намагаються захистити незаконну будову, оскільки міст є головною логістичною артерією для окупантів на півдні України.

Нещодавно у мережі заявляли, що росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Тому у район Керчі зігнали додаткові системи протиповітряної оборони.

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