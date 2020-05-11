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Надбавки медикам за работу с COVID-19 выплатили лишь в Полтавской области, - Степанов

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 10:51
Надбавки медикам за работу с COVID-19 выплатили лишь в Полтавской области, - Степанов
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

По его словам, каждому медработнику в среднем доплатили около 21 тысячи гривен.

Надбавки медикам, которые работают с зараженными коронавирусом в полном объеме выплатили только в Полтавской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, каждому медработнику в среднем доплатили около 21 тысячи гривен.

"Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем они доплатили каждому медработнику, который работал с коронавирусом около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые и должны были уплатить. По остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца", - сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве анонсировали старт выплат для медиков по новому пакету финансирования на 15 миллиардов гривен. Речь идет о начале выплат надбавок для медиков за работу в апреле. Вместе с тем, в Минздраве обещают решить проблему с невыплаченными зарплатами врачей за март.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский поручил председателям областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.

Теги Новости Украины медикиКоронавирус
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