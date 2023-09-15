Надання РФ зброї робить з КНДР співучасника вбивств українців, - Пентагон

В Пентагоні кажуть, що Росія залишається в ізоляції на тлі продовження війни в України та підкреслюють, що будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для РФ перетворює КНДР на співучасника вбивств.

У відомстві зазначають, що Сполучені Штати поки не бачили, щоб Москва та Пхеньян після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина оголосили б про офіційну угоду, однак Пентагон стежить за ситуацією.

"Росія зараз перебуває у досить відчайдушному становищі та шукає підтримки з боку Північної Кореї", - сказала Сінгх.

Зв'язки Росії з Північною Кореєю

13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Чиновник з офісу президента Південної Кореї заявив, що Сеул давно знає, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.