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"Начнет набирать темпы": Ляшко оценил скорость вакцинации в Украине

Автор: Артур Родивилов

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине были невысокими из-за выходных дней в связи с праздниками. О темпах вакцинации стоит говорить хотя бы через два месяца после ее начала.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "НВ".

Замглавы Минздрава считает, что это кажется, что вакцинация идет медленно.

"С организационной точки зрения вакцинировать людей в ковидных больницах все же сложнее. Есть определенная группа людей, которую мы должны вакцинировать. Сейчас во всех учреждениях здравоохранения будет большее количество вакцинированных, способности мобильных бригад вырастут в разы, и вакцинация наберет темп. Главное, чтобы были регулярные поставки вакцины в нашу страну", - объяснил Ляшко.

Он сравнил ситуацию в Украине и во Франции.

"Я вам могу серьезно сказать: если вы посмотрите сейчас на Францию, то Украина имеет с ней показатели один в один по количеству проведенных прививок за сутки с начала кампании", - отметил Ляшко.

Франция начала COVID-вакцинацию 27 декабря. На 13 марта по крайней мере одну дозу прививки получили 3,8 млн жителей страны. В Украине вакцинация началась 24 февраля. На 13 марта прививку получили более 47 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация идет медленными темпами из-за небольшого количества мобильных медбригад, которые делают прививки.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаКоронавирус
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