Наче сцена із екшен-фільму. У Києві чоловік вистрибнув із 6 поверху, тікаючи з ВЛК (фото)

У Муніципальній охороні розповідають, що чоловік, не вагаючись, перестрибнув через робоче місце працівників поліції та ТЦК, видерся у вікно на шостому поверсі й опинився на даху сусідньої будівлі. Проте на цьому його пригоди не закінчилися - він спробував спуститися по трубі, але не втримався, зірвався і впав на дах підвального приміщення.

На місце прибули медики, які госпіталізували чоловіка. Його стан наразі уточнюється.

"Чи претендує він на "Оскар" за найкращий трюк - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.