Наче сцена із екшен-фільму. У Києві чоловік вистрибнув із 6 поверху, тікаючи з ВЛК (фото)

У середу, 12 лютого, в Києві, у військово-лікарській комісії (ВЛК) на вулиці Йорданській, 26, сталася подія, що більше нагадувала зйомки екшен-фільму. Поліція доставила чоловіка, який, схоже, мав власний сценарій розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Муніципальну охорону Києва .

У Муніципальній охороні розповідають, що чоловік, не вагаючись, перестрибнув через робоче місце працівників поліції та ТЦК, видерся у вікно на шостому поверсі й опинився на даху сусідньої будівлі. Проте на цьому його пригоди не закінчилися - він спробував спуститися по трубі, але не втримався, зірвався і впав на дах підвального приміщення.

На місце прибули медики, які госпіталізували чоловіка. Його стан наразі уточнюється.

"Чи претендує він на "Оскар" за найкращий трюк - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.