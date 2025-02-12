Наче сцена із екшен-фільму. У Києві чоловік вистрибнув із 6 поверху, тікаючи з ВЛК (фото)
У середу, 12 лютого, в Києві, у військово-лікарській комісії (ВЛК) на вулиці Йорданській, 26, сталася подія, що більше нагадувала зйомки екшен-фільму. Поліція доставила чоловіка, який, схоже, мав власний сценарій розвитку подій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Муніципальну охорону Києва.
У Муніципальній охороні розповідають, що чоловік, не вагаючись, перестрибнув через робоче місце працівників поліції та ТЦК, видерся у вікно на шостому поверсі й опинився на даху сусідньої будівлі. Проте на цьому його пригоди не закінчилися - він спробував спуститися по трубі, але не втримався, зірвався і впав на дах підвального приміщення.
На місце прибули медики, які госпіталізували чоловіка. Його стан наразі уточнюється.
"Чи претендує він на "Оскар" за найкращий трюк - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 лютого в Харкові на території районного ТЦК та СП було скоєно напад на військовослужбовця, загрози його життю немає. Нападник використав газовий балончик та наніс ножове поранення військовому. Розслідуванням інциденту займаються правоохоронні органи.
Також ми розповідали, що в одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців територіального центру комплектування. Нападники завдали їм тілесних ушкоджень і пошкодили військову техніку. На місце події оперативно прибули екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Загрози життю постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють особи правопорушників та проводять слідчо-оперативні дії.
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