Начало новой эры: представлен электрический Mercedes-Benz Гелендваген

Без преувеличения Мюнхенский автосалон можно считать точкой отсчета новой электрической эры. Не для Мерседеса (у бренда есть уже целая линейка серийных) электрокаров), а для одной из самых культовых моделей марки - легендарного Гелендвагена. Этот харизматичный и брутальный внедорожник также переходит на электротягу!

Формально, дебютироавший в Мюнхене Mercedes Concept EQG является концепт-каром, но на самом деле перед нами практически готовый к серийному производству электрический Гелендваген.

В предсерийном прототипе используется угловатый силуэт G-Class, включая все знаковые и знакомые элементы.

Но спереди - привычная для электрической линейки EQ глянцевая черная паонель, на которой с помощью светодиодных элементов имитируется рисунок традиционной радиаторной решетки. Светящаяся мерседесовская трехлучева звезда - с 3D-эффектом.

Ожидается, что серийная версия электрического G-Class дебютирует в течение года, присоединившись к линейке электромобилей Mercedes EQ, которая на данный момент уже охватывает все основные рыночные сегменты.

Напомним, в гамме EQ уже есть три кроссовера (EQA, EQB и EQC), флагманский седан EQS (электрический аналог S-Class), а здесь же, в Мюнхене, дебютировали среднеразмерная модель EGE как альтернатива традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.