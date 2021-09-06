Начало новой эры: представлен электрический Mercedes-Benz Гелендваген

На автосалоне в Мюнхене, который начинает свою работу 7 сентября, дебютирует электрический внедорожник Mercedes Concept EQG. И это не оторванный от реальности концепт-кар, а предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Без преувеличения Мюнхенский автосалон можно считать точкой отсчета новой электрической эры. Не для Мерседеса (у бренда есть уже целая линейка серийных) электрокаров), а для одной из самых культовых моделей марки - легендарного Гелендвагена. Этот харизматичный и брутальный внедорожник также переходит на электротягу!
В предсерийном прототипе используется угловатый силуэт G-Class, включая все знаковые и знакомые элементы.
Но спереди - привычная для электрической линейки EQ глянцевая черная паонель, на которой с помощью светодиодных элементов имитируется рисунок традиционной радиаторной решетки. Светящаяся мерседесовская трехлучева звезда - с 3D-эффектом.
Напомним, в гамме EQ уже есть три кроссовера (EQA, EQB и EQC), флагманский седан EQS (электрический аналог S-Class), а здесь же, в Мюнхене, дебютировали среднеразмерная модель EGE как альтернатива традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.
Напомним, Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности. Автором капсульной коллекции мужской и женской одежды выступил приглашенный американский модельер Херон Престон.