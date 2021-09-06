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Начало новой эры: представлен электрический Mercedes-Benz Гелендваген

Автор: Вадим Добровольский

На автосалоне в Мюнхене, который начинает свою работу 7 сентября, дебютирует электрический внедорожник Mercedes Concept EQG. И это не оторванный от реальности концепт-кар, а предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Без преувеличения Мюнхенский автосалон можно считать точкой отсчета новой электрической эры. Не для Мерседеса (у бренда есть уже целая линейка серийных) электрокаров), а для одной из самых культовых моделей марки - легендарного Гелендвагена. Этот харизматичный и брутальный внедорожник также переходит на электротягу!

Формально, дебютироавший в Мюнхене Mercedes Concept EQG является концепт-каром, но на самом деле перед нами практически готовый к серийному производству электрический Гелендваген.

В предсерийном прототипе используется угловатый силуэт G-Class, включая все знаковые и знакомые элементы.

Но спереди - привычная для электрической линейки EQ глянцевая черная паонель, на которой с помощью светодиодных элементов имитируется рисунок традиционной радиаторной решетки. Светящаяся мерседесовская трехлучева звезда - с 3D-эффектом.

Ожидается, что серийная версия электрического G-Class дебютирует в течение года, присоединившись к линейке электромобилей Mercedes EQ, которая на данный момент уже охватывает все основные рыночные сегменты.

Напомним, в гамме EQ уже есть три кроссовера (EQA, EQB и EQC), флагманский седан EQS (электрический аналог S-Class), а здесь же, в Мюнхене, дебютировали среднеразмерная модель EGE как альтернатива традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.

Напомним, Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности. Автором капсульной коллекции мужской и женской одежды выступил приглашенный американский модельер Херон Престон.

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