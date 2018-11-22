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Начальник разведки 8 горно-штурмового батальона погиб в районе ООС

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 11:35
Начальник разведки 8 горно-штурмового батальона погиб в районе ООС
Фото: Виталий Кузнецов (facebook.com/www.kurs.if.ua)

Виталий Кузнецов скончался в Крымском Луганской области

Во время выполнения боевых задач в районе операции Объединенных сил (ООС) погиб начальник разведки 8 отдельного горно-штурмового батальона майор Виталий Кузнецов. Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Марцинкива.

По его словам, майор Кузнецов умер в Крымском Луганской области. Информацию Марцинкив сообщил вечером в среду, 21 ноября.

"У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и двое маленьких сынишек", - написал он.

Начальник разведки 8 горно-штурмового батальона погиб в районе ООС

Напомним, на Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых заданий погибли почти полтысячи десантников. Всего в результате боевых действий на востоке Украины погибли 487 военных, которые служили в этом роде войск.

Добавим, в Российской Федерации открыли еще два дела против украинских военных. Дела открыты якобы за "жестокое обращение с мирными жителями на Донбассе и применении запрещенных средств и методов ведения войны". По данным российского следствия, украинские военные 14 ноября якобы обстреляли гражданские объекты на улице Крылова в поселке Марьевка на оккупированной территории Луганской области.

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Темы: Новости ООС
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