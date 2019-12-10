Начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей

Фото: ДТП под Киевом (dbr.gov.ua)

Пострадавшие в ДТП под Киевом получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения

В Бориспольском районе Киевской области начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины сбил двух детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сообщается, что военнослужащий, управляя личным автомобилем марки DAEWOO, не справился с управлением и сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения.

После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на автомобиль, причинив телесные повреждения двум пассажиркам. Они госпитализированы.

Фото: ДТП под Киевом (dbr.gov.ua)

Правоохранители проверяют информацию не находился ли военнослужащий за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в понедельник вечером, 9 декабря, в селе Новые Петровцы под Киевом водитель сбил 11-летнего ребенка и пытался скрыться с места аварии.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 декабря под Киевом произошло смертельное ДТП. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате водитель погибла на месте.