Начальник-деспот? 7 типів токсичних керівників, від яких краще тікати

Чому керівник-деспот може вам нашкодити

Здавалось би - робота цікава, вам подобається і колектив непоганий. Але кожна зустріч з керівником перетворює вас на "двійошника", який вийшов до дошки та забув домашнє завдання. І після спілкування з таким начальником хочеться одразу звільнитися.

Токсичний керівник - це не просто неприємний фактор, а те, що сильно загрожує вашому психічному здоров'ю. Пам'ятайте, що вам потрібно захистити себе і нормальна робота не має вас ламати.

Бувають ситуації, коли не варто триматися за гарну посаду, хорошу зарплатню та сподіватися, з часом щось зміниться. Бо змінитися при співпраці з керівником-деспотом можете тільки ви самі, і не у кращу сторону.

"Тримайся за роботу, бо зараз всюди важко" - казала мама. Але мама не бачила твого керівника, який дихає в потилицю, читає твої листи й називає приниження "мотивацією", - каже експерт.

Він додав, що не кожна складна людина - токсична. Але є керівники, після яких навіть психолог мовчить, кліпає і потім просто дає адресу хорошого масажиста і кардіолога.

Ось кілька "червоних прапорців", які сигналізують: час тікати.

Контроль-маніяк

Коли кожен крок має бути погоджений, навіть як ти підписуєш лист. Ти не працівник - ти дрон під дистанційним управлінням. Такий шеф не дає самостійності та можливості для розвитку.

Чим загрожує: ви втратите ініціативу, постійно будете у напрузі та тривожності

Публічне приниження

На нарадах - улюблений формат "розстрілу". Замість фідбеку - сарказм і образи. Гнівні листи у загальному чаті, сарказм, демонстративна зневага.

"Ні, це не "жорсткий стиль менеджменту" - це банальний булінг", - підкреслює коуч.

Чим загрожує: психологічна травматизація, розлад у команді.

Керівник-бог

Знає все. Не визнає помилок. У нього не буває поганого настрою - тільки "ти винен, що настрій зіпсувався". З ним завжди щось "не так" - і у цьому винен саме ти.

Чим загрожує: невпевненість, втрата ресурсу, підвищена тривожність, розвиток комплексів

Тотальне порушення кордонів

"Чого ти не відповів о 23:48? У нас дедлайн!" - знайомо? Якщо в тебе немає особистого життя, бо шеф живе на роботі - і ти маєш теж так само жити, тікай. Поки не згорів.

"Ваш робочий час має бути чітко обмежений. І ви не маєте заради кар'єри покласти все своє здоров'я та відмовитися від особистого життя", - наголошує Віталій Курсік.

Чим загрожує: відсутність розвитку, постійна тривожність та стрес, емоційне вигоряння.

Гра в "поділяй і володарюй"

Плітки, конкуренція між підлеглими, натравлювання одних на інших - це не стратегія, це психіатричне відділення, тільки без білих халатів.

Чим загрожує: конфлікти у колективі, заплутаність, відсутність мотивації та розвитку

Без розвитку і перспектив

"Працюй і не висовуйся". Тобі не дають нових завдань, не чують твоїх ідей, ти "на своєму місці" - тільки це місце вже схоже на болото.

Чим загрожує: втрата енергії та ресурсу, втрата мотивації та бажання розвиватися, невпевненість та комплекси

Маніпуляції "як сім’я"

"Ми тут як родина, ти нас підводиш". Але відпустку не дають, бонуси не виплачують, зате маніпуляцій - хоч відрами винось.

"Хороший та теплий робочий колектив може стати тобі сім'єю. Наприклад, другою. І у хорошій сім'ї всі одне одного підтримують, а не вимагають писати ночами звіти", - додає фахівець.

Чим загрожує: постійне відчуття провини, плутанина в кордонах, залежність

Що робити, якщо ви опинилися у пастці

Збирайте докази некоректної поведінки

Поговоріть з HR та кимось з вищого керівництва - але дійте обережно

Шукайте підтримку - колеги, терапія, зовнішні ресурси

Не чекайте дива, бо деспоти не змінюються. І інколи найкращий вихід - змінити роботу.

"Ідеальних керівників не існує. Але є ті, з ким можна рости, а є ті, після кого треба збирати себе по шматочках до купи. І часто - за допомогою спеціаліста (коуча або психолога). Не плутайте "робочу дисципліну" з психологічним насиллям. А роботу знайти - можна. Себе повернути після вигорання - складніше", - резюмує Віталій Курсік.