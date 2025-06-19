Начальник-деспот? 7 типів токсичних керівників, від яких краще тікати

Робота з деспотичним керівником може руйнувати самооцінку, викликати тривожність і вигорання. Але не всі деспоти кричать і принижують напряму - багато хто діє тонко, через контроль, маніпуляції або моральне виснаження.
Які є основні типи токсичних керівників, ознаки, за якими їх можна розпізнати, і що робити, якщо ви вже потрапили у цю пастку, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Здавалось би - робота цікава, вам подобається і колектив непоганий. Але кожна зустріч з керівником перетворює вас на "двійошника", який вийшов до дошки та забув домашнє завдання. І після спілкування з таким начальником хочеться одразу звільнитися.
Токсичний керівник - це не просто неприємний фактор, а те, що сильно загрожує вашому психічному здоров'ю. Пам'ятайте, що вам потрібно захистити себе і нормальна робота не має вас ламати.
Бувають ситуації, коли не варто триматися за гарну посаду, хорошу зарплатню та сподіватися, з часом щось зміниться. Бо змінитися при співпраці з керівником-деспотом можете тільки ви самі, і не у кращу сторону.
"Тримайся за роботу, бо зараз всюди важко" - казала мама. Але мама не бачила твого керівника, який дихає в потилицю, читає твої листи й називає приниження "мотивацією", - каже експерт.
Він додав, що не кожна складна людина - токсична. Але є керівники, після яких навіть психолог мовчить, кліпає і потім просто дає адресу хорошого масажиста і кардіолога.
Ось кілька "червоних прапорців", які сигналізують: час тікати.
Коли кожен крок має бути погоджений, навіть як ти підписуєш лист. Ти не працівник - ти дрон під дистанційним управлінням. Такий шеф не дає самостійності та можливості для розвитку.
Чим загрожує: ви втратите ініціативу, постійно будете у напрузі та тривожності
На нарадах - улюблений формат "розстрілу". Замість фідбеку - сарказм і образи. Гнівні листи у загальному чаті, сарказм, демонстративна зневага.
"Ні, це не "жорсткий стиль менеджменту" - це банальний булінг", - підкреслює коуч.
Чим загрожує: психологічна травматизація, розлад у команді.
Знає все. Не визнає помилок. У нього не буває поганого настрою - тільки "ти винен, що настрій зіпсувався". З ним завжди щось "не так" - і у цьому винен саме ти.
Чим загрожує: невпевненість, втрата ресурсу, підвищена тривожність, розвиток комплексів
"Чого ти не відповів о 23:48? У нас дедлайн!" - знайомо? Якщо в тебе немає особистого життя, бо шеф живе на роботі - і ти маєш теж так само жити, тікай. Поки не згорів.
"Ваш робочий час має бути чітко обмежений. І ви не маєте заради кар'єри покласти все своє здоров'я та відмовитися від особистого життя", - наголошує Віталій Курсік.
Чим загрожує: відсутність розвитку, постійна тривожність та стрес, емоційне вигоряння.
Плітки, конкуренція між підлеглими, натравлювання одних на інших - це не стратегія, це психіатричне відділення, тільки без білих халатів.
Чим загрожує: конфлікти у колективі, заплутаність, відсутність мотивації та розвитку
"Працюй і не висовуйся". Тобі не дають нових завдань, не чують твоїх ідей, ти "на своєму місці" - тільки це місце вже схоже на болото.
Чим загрожує: втрата енергії та ресурсу, втрата мотивації та бажання розвиватися, невпевненість та комплекси
"Ми тут як родина, ти нас підводиш". Але відпустку не дають, бонуси не виплачують, зате маніпуляцій - хоч відрами винось.
"Хороший та теплий робочий колектив може стати тобі сім'єю. Наприклад, другою. І у хорошій сім'ї всі одне одного підтримують, а не вимагають писати ночами звіти", - додає фахівець.
Чим загрожує: постійне відчуття провини, плутанина в кордонах, залежність
"Ідеальних керівників не існує. Але є ті, з ким можна рости, а є ті, після кого треба збирати себе по шматочках до купи. І часто - за допомогою спеціаліста (коуча або психолога). Не плутайте "робочу дисципліну" з психологічним насиллям. А роботу знайти - можна. Себе повернути після вигорання - складніше", - резюмує Віталій Курсік.