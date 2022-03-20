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С начала вторжения России 70 нашим защитникам присвоено звание Героя Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Всего за дни полномасштабной войны уже 70 защитникам присвоено звание Героя Украины. 2180 украинцев награждены орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами Украины 161 нашего защитника. Из них 40 – посмертно. И указ о присвоении звания Героя Украины 12 военнослужащим. Восемь из них – посмертно", - отметил Президент Украины.

Зеленский также днем встретился с бойцами подразделения особого назначения Национальной полиции КОРД: отметил их действия наградами, поблагодарил за службу, за защиту мирных городов и за помощь армии.

"Могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы благодарны каждому из вас. Каждому и каждой, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одной из нескольких самых мощных в мире", - подчеркнул в своем выступлении Зеленский.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 25-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину