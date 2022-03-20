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С начала войны России против Украины погибли 115 детей

Фото: российские обстрелы продолжают убивать детей (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины с 24 февраля 2022 года погибли 115 детей. Еще более 140 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что больше всего пострадавших в Киевской - 58, Харьковской - 36, Донецкой - 29, Черниговской - 30, Николаевской - 22, Житомирской - 15, Сумской - 14 и Херсонской - 14 областях.

Вчера в результате обстрела Рубежного Луганской области был разрушен жилой дом. Из-под завалов достали двоих детей, но их не удалось спасти.

Кроме того, под завалами обнаружили еще одного ребенка с матерью. Медики констатировали смерть женщины, но ребенка удалось спасти.

Также 19 марта в результате обстрела жилых домов Харькова погибли мужчина и 9-летний мальчик.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова, в результате погибли 5 гражданских, среди них ребенок.

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Война России против Украины