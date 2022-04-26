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С начала войны орденами и медалями награждены 9 тысяч 781 защитник Украины, - Зеленский

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 04:47
С начала войны орденами и медалями награждены 9 тысяч 781 защитник Украины, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

За два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 защитникам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать Украину. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна.

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