С начала войны орденами и медалями награждены 9 тысяч 781 защитник Украины, - Зеленский

За два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 защитникам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать Украину. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства", - подчеркнул президент Украины. Зеленский также отметил, что эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна.