UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала войны около 5 млн украинцев потеряли работу, - ООН

Фото: С начала войны около 5 млн украинцев потеряли работу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за полномасштабной войны России против Украины более 4,8 млн украинцев потеряли работу. В случае эскалации боевых действий эта цифра может увеличиться до 7 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международной организации труда при ООН.

В отчете говорится, что если бы боевые действия немедленно прекратились, то стало бы возможным быстрое восстановление экономики с возвращением 3,4 млн рабочих мест. В частности, это позволило бы сократить потери занятости до 8,9%.

В докладе МОТ также отмечается, что украинское правительство приложило значительные усилия для сохранения работоспособности национальной системы социальной защиты, гарантируя выплату пособий, в том числе внутренне перемещенным лицам, за счет использования цифровых технологий.

Согласно докладу МОТ, из 4,8 миллиона человек, потерявших работу, 1,2 миллиона - беженцы, бежавшие в соседние страны, а 3,6 миллиона - безработные, проживающие в Украине.

Ранее сообщалось, что с начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины