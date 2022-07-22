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С начала войны ДТЭК обеспечил жильем 3 тысячи переселенцев

Фото: с начала войны ДТЭК обеспечил жильем 3 тысячи переселенцев (dtek com)
Автор: Александр Мороз

С начала войны "ДТЭК Энерго" обеспечил временным или постоянным жильем почти 3000 переселенцев и их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Значительную их часть-более тысячи, составили переселенцы, которые с начала войны были трудоустроены на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" на Днепропетровщине. Это люди, которые нуждались в постоянном жилье, потому что выехали из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия.

Еще около 2 тысячам переселенцев и их семьям было предоставлено временное убежище в Центральной и Западной Украине. Это, прежде всего, сотрудники предприятий компании и их семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома в зонах боевых действий, а также в связи с релокацией машиностроительных предприятий "ДТЭК Энерго" в безопасные регионы.

Напомним, с начала войны группа ДТЭК направила на поддержку ВСУ, сил территориальной обороны и гуманитарную помощь более 500 млн гривен. Средства были направлены на закупку средств защиты для военных, медикаменты и продуктовые наборы для украинцев, поддержку вынужденных переселенцев.

Всего с начала войны предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" передали на помощь ВСУ и пострадавшим от войны гражданам 2,7 млрд грн.

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ДТЭК