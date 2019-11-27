С начала года АДС "Днепропетровскгаза" обработала более 100 тыс. заявок

За 10 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Днепропетровскгаз" приняла и обработала более 100 тыс. заявок. В среднем за сутки служба "104" выезжала к потребителям более 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего причиной обращения в аварийно-диспетчерскую службу являются утечки природного газа, связанные с самовольным вмешательством в газовую сеть, неисправностью оборудования и пренебрежением правилами безопасности. Также к ним приводит изношенность внутридомового газового оборудования, за состояние и своевременную замену которого отвечает собственник или балансодержатель жилья.

"Каждый телефонный звонок, который поступает на короткий номер "104", записывается на электронные носители и тщательно прорабатывается диспетчером. Во время приема заявки он анализирует ситуацию и степень ее угрозы. Потребителя инструктируют, как действовать в том или ином случае. Это позволяет предотвратить возникновение угрожающей ситуации еще до того, как аварийная служба приедет на место вызова", - говорит Александр Макаренко, главный инженер АО "Днепропетровскгаз".

Потребителей газа области круглосуточно обслуживает более 650 сотрудников аварийно-диспетчерской службы по области. По словам пресс-службы, главной проблемой аварийно-диспетчерской службы остается отток кадров из-за низкого уровня заработной платы, вакантными остаются более 40 должностей.

"Зарплата газовиков ограничена тарифом на распределение природного газа, что является составляющей цены на газ. Эта составляющая не менялась с 2016 года. На сегодняшний день тариф на распределение природного газа, установленный НКРЭКУ не покрывает реальных потребностей компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники АО "Днепропетровскгаз" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: участвуют в смотрах-конкурсах АДС, региональных конкурсах профессионального мастерства, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.