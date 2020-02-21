С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая въехали 7 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая выехали семь тысяч человек. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, все граждане прошли контроль и обследования.

"С момента начала кризиса (эпидемии коронавируса - ред.) опосредованно из Китая въехали в Украину 7 тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня. На сегодня мы за все это время имели только три подозрения. Два - в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", - заявил Аваков.

Министр также напомнил, что сегодня в Украине нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, 20 февраля в Украину вернулся самолет из китайского города Ухань. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, все без признаков болезни. Они должны две недели находиться под присмотром врачей в изолированном санатории в Новых Санжарах.

Однако местные жители отказались "принимать гостей". Дошло до перекрывания дорог, огненных баррикад, стычек с полицией и нападения на автобусы с эвакуированными.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что паника вокруг коронавируса в Украине связана, в том числе, и с информационной войной. Он также добавил, что паника продолжит раскачиваться.