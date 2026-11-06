Експерт пояснив, чим ситуація навколо Пишного загрожує незалежності НБУ

На думку експерта, окремі народні депутати, громадські діячі та журналісти використовують суспільну увагу до слідчих дій для просування ініціативи щодо відставки очільника НБУ.



“Схема політичного тиску уже відпрацьована і виглядає вкрай небезпечно”, - зазначив Загородній.



Він припускає, що такі ініціативи можуть негативно вплинути на незалежність Нацбанку та фінансову стабільність держави, особливо під час війни.

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За словами експерта, сам факт проведення слідчих дій не повинен бути достатньою підставою для кадрових рішень до встановлення вини особи у передбаченому законом порядку.



Крім того, Загородній згадав про кримінальні провадження щодо директора НАБУ, які раніше були закриті. На його думку, обставини ухвалення цих рішень також викликають запитання.

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Коментуючи ситуацію, експерт висловив занепокоєння можливим використанням правоохоронних процесів у політичній боротьбі.



“Історія з Пишним - черговий тривожний сигнал про те, що НАБУ перетворилося на інструмент політичного переділу влади”, - висловився Загородній.