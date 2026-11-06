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Експерт пояснив, чим ситуація навколо Пишного загрожує незалежності НБУ

19:56 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Національний банк України (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Ситуація навколо Національного банку України та можливого звільнення його голови Андрія Пишного може створити ризики для незалежності регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Загороднього у Facebook.

На думку експерта, окремі народні депутати, громадські діячі та журналісти використовують суспільну увагу до слідчих дій для просування ініціативи щодо відставки очільника НБУ.

“Схема політичного тиску уже відпрацьована і виглядає вкрай небезпечно”, - зазначив Загородній.

Він припускає, що такі ініціативи можуть негативно вплинути на незалежність Нацбанку та фінансову стабільність держави, особливо під час війни.

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За словами експерта, сам факт проведення слідчих дій не повинен бути достатньою підставою для кадрових рішень до встановлення вини особи у передбаченому законом порядку.

Крім того, Загородній згадав про кримінальні провадження щодо директора НАБУ, які раніше були закриті. На його думку, обставини ухвалення цих рішень також викликають запитання.

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Коментуючи ситуацію, експерт висловив занепокоєння можливим використанням правоохоронних процесів у політичній боротьбі.

“Історія з Пишним - черговий тривожний сигнал про те, що НАБУ перетворилося на інструмент політичного переділу влади”, - висловився Загородній.

Раніше ми писали, що посол ЄС відреагувала на заяви про тиск на Пишного. Вона зауважила, що "незалежність НБУ - ключовий елемент суверенітету".

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Андрій ПишнийНаціональний банк УкраїниНАБУ