ua en ru
Пт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Експерт пояснив, чим ситуація навколо Пишного загрожує незалежності НБУ

19:56 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Експерт пояснив, чим ситуація навколо Пишного загрожує незалежності НБУ Національний банк України (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Додати як бажане джерело в Google

Ситуація навколо Національного банку України та можливого звільнення його голови Андрія Пишного може створити ризики для незалежності регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Загороднього у Facebook.

На думку експерта, окремі народні депутати, громадські діячі та журналісти використовують суспільну увагу до слідчих дій для просування ініціативи щодо відставки очільника НБУ.

“Схема політичного тиску уже відпрацьована і виглядає вкрай небезпечно”, - зазначив Загородній.

Він припускає, що такі ініціативи можуть негативно вплинути на незалежність Нацбанку та фінансову стабільність держави, особливо під час війни.

Читайте також: Пишний заявив, що не йде у відставку та поскаржився на політичний тиск

За словами експерта, сам факт проведення слідчих дій не повинен бути достатньою підставою для кадрових рішень до встановлення вини особи у передбаченому законом порядку.

Крім того, Загородній згадав про кримінальні провадження щодо директора НАБУ, які раніше були закриті. На його думку, обставини ухвалення цих рішень також викликають запитання.

Читайте також: "Шукали докази в іншій справі": Пишний заявив, що обшуки НАБУ не стосувалися його роботи в НБУ

Коментуючи ситуацію, експерт висловив занепокоєння можливим використанням правоохоронних процесів у політичній боротьбі.

“Історія з Пишним - черговий тривожний сигнал про те, що НАБУ перетворилося на інструмент політичного переділу влади”, - висловився Загородній.

Раніше ми писали, що посол ЄС відреагувала на заяви про тиск на Пишного. Вона зауважила, що "незалежність НБУ - ключовий елемент суверенітету".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Андрій Пишний Національний банк України НАБУ
Новини
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так