Набридло їсти куряче філе при схудненні? Тренер назвав дешевшу альтернативу

Куряче філе - популярне джерело білка, але його одноманітний смак може швидко набриднути. Названо дешевший продукт, якими можна легко замінити курятину в раціоні та ще й отримати більше користі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.
За словами експерта, якщо вам набридло куряче філе, але ви слідкуєте за фігурою та калоріями, то є чудова альтернатива. Зокрема, можна замінити печінкою, яка буде кориснішою та вдвічі дешевшою.
У 100 грамах філе:
Тоді як зі 100 г печінки ви отримаєте:
До того ж, за словами нутриціолога, кілограм курячого філе вартує 240 грн, а печінки 120 грн.
Печінку не варто їсти часто або у великих кількостях, особливо вагітним - через надлишок вітаміну А.
Обирайте печінку перевіреного походження, бо вона фільтрує токсини (але не накопичує їх, як часто думають - це міф).
Печінка - значно багатша на вітаміни та мінерали, ніж куряче філе. Вона ідеальна для профілактики анемії, підтримки імунітету й енергії. А куряче філе - це джерело "чистого" білка. Обидва продукти корисні, але печінка - більш "поживно насичена".
100-150 г печінки 1-2 рази на тиждень - це безпечно і корисно. Найкраще - чергувати з іншими джерелами білка (риба, м’ясо, бобові, яйця).
Вас може зацікавити