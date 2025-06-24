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Набридло їсти куряче філе при схудненні? Тренер назвав дешевшу альтернативу

Нутриціолог розповів, чим можна замінити куряче філе (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куряче філе - популярне джерело білка, але його одноманітний смак може швидко набриднути. Названо дешевший продукт, якими можна легко замінити курятину в раціоні та ще й отримати більше користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Чим можна замінити курятину

За словами експерта, якщо вам набридло куряче філе, але ви слідкуєте за фігурою та калоріями, то є чудова альтернатива. Зокрема, можна замінити печінкою, яка буде кориснішою та вдвічі дешевшою.

У 100 грамах філе:

  • 100 ккал
  • 23 г білка
  • 0% вітаміну А
  • 0% вітаміну С
  • 1% фолієвої кислоти
  • 6% вітаміну В12

Тоді як зі 100 г печінки ви отримаєте:

  • 130 ккал
  • 20 г білка
  • 267% вітаміну А
  • 47% вітаміну С
  • 144% фолієвої кислоти
  • 281% вітаміну В12

До того ж, за словами нутриціолога, кілограм курячого філе вартує 240 грн, а печінки 120 грн.

Як часто можна їсти печінку

Печінку не варто їсти часто або у великих кількостях, особливо вагітним - через надлишок вітаміну А.

Обирайте печінку перевіреного походження, бо вона фільтрує токсини (але не накопичує їх, як часто думають - це міф).

Печінка - значно багатша на вітаміни та мінерали, ніж куряче філе. Вона ідеальна для профілактики анемії, підтримки імунітету й енергії. А куряче філе - це джерело "чистого" білка. Обидва продукти корисні, але печінка - більш "поживно насичена".

100-150 г печінки 1-2 рази на тиждень - це безпечно і корисно. Найкраще - чергувати з іншими джерелами білка (риба, м’ясо, бобові, яйця).

 

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