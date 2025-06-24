Набридло їсти куряче філе при схудненні? Тренер назвав дешевшу альтернативу
Куряче філе - популярне джерело білка, але його одноманітний смак може швидко набриднути. Названо дешевший продукт, якими можна легко замінити курятину в раціоні та ще й отримати більше користі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.
Чим можна замінити курятину
За словами експерта, якщо вам набридло куряче філе, але ви слідкуєте за фігурою та калоріями, то є чудова альтернатива. Зокрема, можна замінити печінкою, яка буде кориснішою та вдвічі дешевшою.
У 100 грамах філе:
- 100 ккал
- 23 г білка
- 0% вітаміну А
- 0% вітаміну С
- 1% фолієвої кислоти
- 6% вітаміну В12
Тоді як зі 100 г печінки ви отримаєте:
- 130 ккал
- 20 г білка
- 267% вітаміну А
- 47% вітаміну С
- 144% фолієвої кислоти
- 281% вітаміну В12
До того ж, за словами нутриціолога, кілограм курячого філе вартує 240 грн, а печінки 120 грн.
Як часто можна їсти печінку
Печінку не варто їсти часто або у великих кількостях, особливо вагітним - через надлишок вітаміну А.
Обирайте печінку перевіреного походження, бо вона фільтрує токсини (але не накопичує їх, як часто думають - це міф).
Печінка - значно багатша на вітаміни та мінерали, ніж куряче філе. Вона ідеальна для профілактики анемії, підтримки імунітету й енергії. А куряче філе - це джерело "чистого" білка. Обидва продукти корисні, але печінка - більш "поживно насичена".
100-150 г печінки 1-2 рази на тиждень - це безпечно і корисно. Найкраще - чергувати з іншими джерелами білка (риба, м’ясо, бобові, яйця).
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