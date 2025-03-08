В МЗС України засудили вбивства людей на етнічному та релігійному ґрунті у Сирії

Міністерство закордонних справ України закликало притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільних людей в Сирії. Відомство закликало конфліктні сторони до стриманості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Очільник відомства назвав жахливими кадри масових убивств цивільних людей в Сирії на етнічному та релігійному ґрунті. Він закликав притягнути винних у цих звірствах до відповідальності.

"Ми закликаємо до стриманості. Єдність та інклюзивність мають вирішальне значення для відновлення миру в Сирії, яка за останні роки пережила достатньо насильства", - написав Сибіга.

Збройні сутички в Сирії

За останні дні озброєні бойовики-прихильники режиму Башара Асада атакували кілька провінцій Сирії. Під час боїв з обох боків загинули 48 осіб.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з 6 березня нова ісламіська влада скоїла масові вбивства у 21 населеному пункті провінцій Латакія, Тартус і Хама. Райони вважаються оплотом алавітів, які підтримували Башара Асада.

З четверга, 6 березня, бойовики та сили безпеки, пов'язані з новими ісламістськими правителями Сирії, вбили понад 340 осіб, зокрема жінок і дітей з алавітської меншини.

Рамі Абдулрахман з Сирійської обсерваторії з прав людини заявила агентству Reuters, що масові вбивства у Джабле, Баніясі та прилеглих районах в алавітському центрі Сирії, є найгіршим насильством за роки 13-річного громадянського конфлікту.

За її словами, нова правляча влада розпочала придушення повстанського руху, який, зароджувався після смертоносних засідок бойовиків, пов'язаних з урядом колишнього президента Башара аль-Асада.

Представник сирійської служби безпеки зазначив, що кілька десятків співробітників сил безпеки загинули у запеклих зіткненнях із бойовиками.

Чиновники визнали порушення під час операції, в яких вони звинуватили неорганізовані маси цивільних осіб та бойовиків, які намагалися підтримати офіційні сили безпеки або скоїти злочини в умовах хаосу бойових дій.

Джерело в Міністерстві оборони Сирії в суботу повідомило державним ЗМІ, що всі дороги, які ведуть до узбережжя, були заблоковані, щоб припинити порушення і допомогти відновити спокій, а на вулицях прибережних міст були розгорнуті сили безпеки.

Джерело додало, що надзвичайний комітет, створений для моніторингу порушень, передасть до військового суду всіх, хто не підкоряється наказам військового командування.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед Шараа, підтримуючи репресії в телевізійному зверненні пізно ввечері в п'ятницю, заявив, що сили безпеки не повинні дозволяти нікому "перебільшувати у своїй відповіді... тому що те, що відрізняє нас від нашого ворога, - це наша відданість нашим цінностям".

"Коли ми відмовляємося від нашої моралі, ми і наш ворог опиняємося на одному боці", - сказав він, додавши, що цивільне населення і полонені не повинні піддаватися жорстокому поводженню