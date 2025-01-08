МЗС у річницю катастрофи МАУ: Іран підтверджує статус вбивці, підтримуючи агресію РФ

У відомстві нагадали, що п'ять років тому Іран вбив 176 людей на борту літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в іранському повітряному просторі. Військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака у польоті дві ракети "земля-повітря".

"Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених", - сказано у заяві МЗС.

У Міністерстві зауважили, що не облишили зусиль для досягнення справедливості та притягнення винних до відповідальності. Рік тому Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 в складі України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказької конвенції).

"Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку Російській Федерації в її збройній агресії проти України, а поглиблена співпраця режимів в Москві та Тегерані становить безпосередню загрозу для Європи та Близького Сходу. Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права," - заявили у МЗС.

Катастрофа рейсу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня 2020 року стало відомо, що рейс PS752 української авіакомпанії "МАУ" було збито у повітряному просторі Ірану під час вильоту з Тегерану.

Літак був уражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, у тому числі громадяни України.