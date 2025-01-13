МЗС поки не підтверджує загибель українки в ДТП з Flixbus у Німеччині

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили про аварію з пасажирським автобусом компанії Flixbus. Як вважає поліція, причиною стали погані погодні умови, через які автобус з'їхав з дороги і перекинувся.

Автобус із 13 пасажирами прямував з Берліна до польського Щецина. За даними польських ЗМІ, одна із загиблих може бути громадянкою України.

У листопаді 2024 року перекинувся автобус із туристами в Єгипті. Аварія сталася на сході країни в районі міста Рас-Сидр. Пізніше стало відомо, що постраждало понад 40 осіб, зокрема громадянка України.

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