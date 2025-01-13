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МЗС поки не підтверджує загибель українки в ДТП з Flixbus у Німеччині

Понеділок 13 січня 2025 18:28
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МЗС поки не підтверджує загибель українки в ДТП з Flixbus у Німеччині Фото: місце ДТП із Flixbus у Німеччині (rnd.de)
Автор: Данило Крамаренко

Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує загибель українки в ДТП з автобусом Flixbus у Німеччині. Однак, за попередніми даними, у ньому перебувала громадянка України 1995 року народження.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС.

Повідомляється, що 12 січня в німецькій федеральній землі Бранденбург з'їхав з дороги і перекинувся пасажирський автобус Flixbus. Унаслідок ДТП загинули двоє осіб, 29-річна жінка і 48-річний чоловік. Ще 11 осіб постраждали, 4 з них - у важкому стані.

"За попередньою інформацією, в автобусі перебувала громадянка України 1995 року народження. На ранок 14 січня заплановано впізнання тіла загиблої особи для встановлення можливої належності до громадянства України", - зазначили в українському МЗС.

Справа перебуває на контролі українського посольства в Німеччині.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили про аварію з пасажирським автобусом компанії Flixbus. Як вважає поліція, причиною стали погані погодні умови, через які автобус з'їхав з дороги і перекинувся.

Автобус із 13 пасажирами прямував з Берліна до польського Щецина. За даними польських ЗМІ, одна із загиблих може бути громадянкою України.

У листопаді 2024 року перекинувся автобус із туристами в Єгипті. Аварія сталася на сході країни в районі міста Рас-Сидр. Пізніше стало відомо, що постраждало понад 40 осіб, зокрема громадянка України.

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