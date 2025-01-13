МЗС поки не підтверджує загибель українки в ДТП з Flixbus у Німеччині

Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує загибель українки в ДТП з автобусом Flixbus у Німеччині. Однак, за попередніми даними, у ньому перебувала громадянка України 1995 року народження.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі МЗС.

Повідомляється, що 12 січня в німецькій федеральній землі Бранденбург з'їхав з дороги і перекинувся пасажирський автобус Flixbus. Унаслідок ДТП загинули двоє осіб, 29-річна жінка і 48-річний чоловік. Ще 11 осіб постраждали, 4 з них - у важкому стані. "За попередньою інформацією, в автобусі перебувала громадянка України 1995 року народження. На ранок 14 січня заплановано впізнання тіла загиблої особи для встановлення можливої належності до громадянства України", - зазначили в українському МЗС. Справа перебуває на контролі українського посольства в Німеччині.