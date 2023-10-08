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МЗС підтвердило загибель двох українок в Ізраїлі

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Дві громадянки України загинули внаслідок бойових дій в Ізраїлі. Дипломати офіційно підтвердили інформацію.

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв'язок із родичами", - зазначив він.

Варто зазначити, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. Проте інформацію перевіряли.

Сьогодні зранку МЗС повідомило, що інформацію про загибель українців перевіряють, а одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю, розшукали.

Нагадаємо, українці в Ізраїлі можуть звернутися на "гарячі лінії" у разі виникнення критичної ситуації:

Скільки людей постраждали через події в Ізраїлі

Нагадаємо, вчора бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами по території Сектору Газа.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, поранення отримали понад 2000 осіб, також підтвердили загибель 400 людей. Крім того, в Ізраїлі сотні осіб вважають загиблими. 

Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

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