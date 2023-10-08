МЗС підтвердило загибель двох українок в Ізраїлі

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв'язок із родичами", - зазначив він.

Варто зазначити, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. Проте інформацію перевіряли.

Сьогодні зранку МЗС повідомило, що інформацію про загибель українців перевіряють, а одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю, розшукали.

Нагадаємо, українці в Ізраїлі можуть звернутися на "гарячі лінії" у разі виникнення критичної ситуації:

Скільки людей постраждали через події в Ізраїлі

Нагадаємо, вчора бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами по території Сектору Газа.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, поранення отримали понад 2000 осіб, також підтвердили загибель 400 людей. Крім того, в Ізраїлі сотні осіб вважають загиблими.

Своєю чергою у Секторі Гази заявляють про щонайменше 256 загиблих палестинців. Ще 1800 осіб отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.