МЗС підтвердило ДТП з українцями в Румунії: скільки постраждалих

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Польщі неподалік від Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.

Ще одна аварія у якій постраждали українці сталась в кінці 2024-го на території Єгипту. Тоді ж поранення отримали більше 40 людей.

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