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МЗС підтвердило ДТП з українцями в Румунії: скільки постраждалих

Ілюстративне фото: МЗС підтвердило ДТП з українцями в Румунії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

На трасі DN22, неподалік від румунського міста Констанца, перекинувся автобус української компанії. Внаслідок аварії постраждали вісім українців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

Як розповіли у МЗС, згідно з інформацією консульського відділу посольства України в Румунії, автобус виконував рейс за маршрутом Одеса - Бухарест. 

На момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в автобусі перебували 55 громадян України, серед яких: 

  • 8 чоловіків; 
  • 37 жінок;
  • 9 дітей. 

Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей. Вісім постраждалим була надана медична допомога на місці. Пасажири відмовились від госпіталізації. 

Наразі встановлюються причини аварії. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно у Польщі неподалік від Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.

Ще одна аварія у якій постраждали українці сталась в кінці 2024-го на території Єгипту. Тоді ж поранення отримали більше 40 людей.

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ДТПРумунія