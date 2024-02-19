UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС Німеччини викликало "на килим" російського посла через смерть Навального

Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало "на килим" російського посла в Берліні Сергія Нечаєва. Зокрема, через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

МЗС Німеччини сприйняло смерть Навального, який перебуває в ув'язненні вже три роки, як можливість закликати до звільнення всіх недавніх політичних в'язнів у Росії.

"Це шокує, коли в Росії заарештовують людей за покладання квітів", - заявив представник німецького МЗС.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Пізніше в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Офіційних причин смерті Навального досі не названо. Розглядаються два варіанти. РосЗМІ імовірною причиною назвали відрив тромбу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НавальнийРосійська Федерація