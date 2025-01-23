МЗС надіслало звернення партнерам після розстрілу українських полонених

"У мережі поширюється відео чергового звірського розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених", - зауважив речник МЗС.

Він зауважив, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом цього воєнного злочину.

Також, за словами тихого, омбудсмен Дмитро Лубінець надіслав інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ.

"Як зовнішньополітичне відомство, ми вже передали інформацію про це чергове звірство нашим партнерам і ключовим міжнародним організаціям. Цей розстріл грубо порушує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, закони та звичаї ведення війни", - підкреслив він.