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МЗС надіслало звернення партнерам після розстрілу українських полонених

Україна, Четвер 23 січня 2025 18:37
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МЗС надіслало звернення партнерам після розстрілу українських полонених Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові, ймовірно, вчергове розстріляли українських військовополонених. Україна звернулась до міжнародних організацій.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"У мережі поширюється відео чергового звірського розстрілу російськими окупантами беззбройних українських військовополонених", - зауважив речник МЗС.

Він зауважив, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом цього воєнного злочину.

Також, за словами тихого, омбудсмен Дмитро Лубінець надіслав інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ.

"Як зовнішньополітичне відомство, ми вже передали інформацію про це чергове звірство нашим партнерам і ключовим міжнародним організаціям. Цей розстріл грубо порушує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, закони та звичаї ведення війни", - підкреслив він.

Розстріл українських військовополонених

Нагадаємо, що раніше сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.

Зауважимо, що нещодавно Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) провела засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.

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