В МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час"

Вбивство Ханії

Лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханія та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня. Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.

Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. Країна сподівається, що й Іран із "Хезболлою" не зацікавлені в ній також, оскільки повномасштабний напад на Ізраїль матиме для них дуже високу ціну.

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