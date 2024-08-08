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В МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час"

Фото: міністр закордонних справ Ірану Бакері Алі Багері Кані (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В МЗС Ірану зробили заяву щодо відповіді на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Він був вбитий 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

(OIC)

(OIC).

OIC

Вбивство Ханії

Лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханія та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня. Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.

Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. Країна сподівається, що й Іран із "Хезболлою" не зацікавлені в ній також, оскільки повномасштабний напад на Ізраїль матиме для них дуже високу ціну.

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