В МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час"
В МЗС Ірану зробили заяву щодо відповіді на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Він був вбитий 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Так, міністр закордонних справ Ірану Бакері Алі Багері Кані заявив, що Тегеран відповість на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії "в потрібний час і належним чином".
Ця заява прозвучала після дня інтенсивної дипломатії на Близькому Сході та під час екстреного засідання Організації ісламського співробітництва (OIC). Вона представляє 56 держав Близького Сходу, Південної Америки, Африки, Центральної Азії та Індійського субконтиненту, які зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити зростаючу напругу на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що розраховує на підтримку членів (OIC).
"Дії Ірану є не тільки захистом його суверенітету та національної безпеки, але й захистом стабільності та безпеки всього регіону", - констатував дипломат.
Організація ісламського співробітництва заявила, що блок вважає Ізраїль "повністю відповідальним за жорстокий напад", який він назвав "серйозним порушенням суверенітету Ірану". Але OIC не схвалила військові дії Ірану.
Своєю чергою, Ізраїль повідомив як Хезболлі, так і Ірану, що будь-яка шкода цивільному населенню в країні "буде червоною лінією, що призведе до непропорційної відповіді".
Вбивство Ханії
Лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханія та одного з його охоронців було вбито наприкінці липня. Це стало новим витком ескалації у відносинах Ірану та Ізраїлю.
Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. Країна сподівається, що й Іран із "Хезболлою" не зацікавлені в ній також, оскільки повномасштабний напад на Ізраїль матиме для них дуже високу ціну.
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