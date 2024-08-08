В МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час"

В МЗС Ірану зробили заяву щодо відповіді на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Він був вбитий 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Так, міністр закордонних справ Ірану Бакері Алі Багері Кані заявив, що Тегеран відповість на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії "в потрібний час і належним чином".

Ця заява прозвучала після дня інтенсивної дипломатії на Близькому Сході та під час екстреного засідання Організації ісламського співробітництва (OIC) . Вона представляє 56 держав Близького Сходу, Південної Америки, Африки, Центральної Азії та Індійського субконтиненту, які зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити зростаючу напругу на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що розраховує на підтримку членів (OIC).

"Дії Ірану є не тільки захистом його суверенітету та національної безпеки, але й захистом стабільності та безпеки всього регіону", - констатував дипломат.

Організація ісламського співробітництва заявила, що блок вважає Ізраїль "повністю відповідальним за жорстокий напад", який він назвав "серйозним порушенням суверенітету Ірану". Але OIC не схвалила військові дії Ірану.