У МЗС Франції викликали російського посла через загибель волонтерів у Бериславі

МЗС Франції ще раз засудить російські удари по Україні, внаслідок яких минулого тижня загинули двоє французьких гуманітарних працівників, повідомило дипломатичне джерело.

Париж також "засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", додало те саме джерело, за кілька днів після того, як Міністерство оборони Франції виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що звинувачує Францію.

Відносини Франції та РФ

Останнім часом напруженість між Францією і Росією посилилася через Україну. Москва критикує "мілітаристське безумство" Франції після заяв про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане об'єктом нової російської дезінформації, оскільки президент Франції Еммануель Макрон має відвідати Україну в лютому.

Загибель французьких волонтерів у Бериславі

1 лютого під час російської атаки безпілотниками Бериславом Херсонської області загинули двоє громадянин Франції, ще троє - отримали поранення. Наступного дня президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство волонтерів і назвав атаку росіян боягузливим та обурливим актом.

За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурна, РФ має відповісти за свої злочини.

На вбивство іноземних волонтерів відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що терор РФ не знає про національність жертв.

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