Мюслі на сніданок: сприяють схудненню чи завдають шкоди здоров'ю?

Часто мюслі вважають "здоровим" сніданком при схудненні, але це не зовсім так. Продукт може містити багато доданого цукру та завдавати тільки шкоду організму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Оnly my health.
Тренер та нутриціолог Варніт Ядав розповів, що мюслі чи будь-який інший продукт, який нібито допомагає схуднути - це лише маркетинговий хід. Кількість і поєднання того, що ви їсте, зрештою визначають, як і чи почнете ви худнути. Якщо ви переїдаєте продуктом, навіть якщо він активно рекламується як засіб для схуднення, ви наберете вагу.
Мюслі можуть бути у раціоні, якщо ви знаєте склад. Вони мають мати високий вміст клітковини.
Мюслі не сприяють схудненню, якщо:
Вміст клітковини є однією з найбільших переваг мюслі. Вона допомагає довше відчувати ситість і контролювати апетит і тягу до їжі.
Саме це робить мюслі гідним вибором для щоденного харчування, оскільки клітковина забезпечує трохи кращий рівень ситості та контролювати споживання калорій.
Коли мюслі справді корисні:
Поєднуйте з білком
Додайте продукти, багаті на білок, такі як грецький йогурт, або ложку протеїнового порошку, щоб збалансувати співвідношення вуглеводів і білків і збільшити відчуття ситості.
Обмежте цукор
Не додавайте у мюслі цукор, мед чи інші сиропи. Натомість додайте натуральну солодкість у вигляді свіжих фруктів, таких як ягоди та яблука.
Дотримуйтесь пропорції
Просто на око оцінити розмір порції не допоможе. Для однорідності можна використовувати кухонні ваги.
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